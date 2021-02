Occupata la palazzina a rischio crollo, Menna: "Presenterò un esposto e valutiamo ordinanza"

Sarà l'Avvocatura comunale a verificare se ci sono "le condizioni per emanare un'ordinanza atta a fronteggiare una situazione di pericolo determinatasi a seguito di segnalazioni circa l'occupazione abusiva di una palazzina sita in via Ciccarone, precedentemente sgomberata a causa del suo stato precario e che sarà oggetto di demolizione e successiva ricostruzione". È una nota dell'amministrazione comunale a fare il punto su una situazione che si protrae da mesi nella centrale via Ciccarone, di fronte al parco pubblico.

Le condizioni dell'edificio ex Ater con il passare del tempo sono peggiorate tanto da far emanare al primo cittadino un'ordinanza di sgombero, nel 2019, per i residenti delle dodici unità immobiliari dell'edificio. Per ragioni di sicurezza è anche stata interdetta la strada di accesso a via Belgio, con evidenti disagi per i residenti. Bloccato anche il transito sulla porzione di marciapiede che costeggia l'edificio ma, nelle scorse settimane, a causa del maltempo, la recinzione in plastica si è rotta lasciando libero - con tutte le conseguenze di pericolosità - il passaggio.

"Presenterò un esposto alla Procura della Repubblica - ha detto il sindaco Francesco Menna - e soprattutto chiederò di fare tutto il possibile per garantire la sicurezza del quartiere".