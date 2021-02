Messa in sicurezza di edifici e territori: "Il Comune di Vasto escluso dai finanziamenti"

Niente contributi per il Comune di Vasto dal finanziamento concesso con decreto interministeriale, dell'Interno e dell'Economia, secondo la legge 145 del 2018 per "investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio", tra cui quelli scolastici. Erano quattro i progetti presentati dall'amministrazione comunale che, come da report del Ministero dell'Interno, non sono stati ammessi a finanziamento per mancanza di alcuni documenti.

"L'amministrazione comunale non avendo inviato alla BDAP (Banca Dati Amministrazione Pubblica) e MOP (Monitoraggio delle Opere pubbliche) la documentazione propedeutica, Rendiconto 2019, piano finanziario e altri documenti, non è stata ammessa al contributo pubblico", sottolinea il consigliere comunale di opposizione Alessandro D'Elisa.

"È una situazione delicata e grave in quanto il contributo richiesto riguarda 4 interventi fra cui due edifici scolastici (compreso l'asilo Carlo Della Penna) per un totale di 4 milioni e 950mila euro", aggiunge D'Elisa. "Invito, pertanto con specifica interrogazione, il sindaco Menna o gli assessori Forte e Bosco a riferire in Consiglio Comunale circa l'accaduto e nel frattempo ad avviare immediatamente tutte le procedure necessarie per poter essere ammessi al contributo pubblico nell'interesse della città e dei cittadini".

Nel Vastese sono molti i Comuni ad avere ottenuto finanziamenti, per un totale di venti milioni di euro [LEGGI]. Ci sono anche Comuni, come San Salvo, i cui progetti sono stati approvati ma inseriti nella graduatoria di finanziamento per i prossimi anni [LEGGI].