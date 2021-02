Litorale fragile: crolla il costone di Lebba, Menna scrive a Marsilio: "Problema grave"

La costa nord di Vasto rischia di crollare. Residenti e proprietari di attività sono preoccupati. Il sindaco, Francesco Menna, scrive una lettera al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e all'assessore all'Ambiente, Emanuele Imprudente, "in merito al grave fenomeno erosivo riguardante la parte di litorale costiero in località foce del Lebba".

"La necessità di addivenire ad interventi strutturali è stata sancita in seno al vigente Piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti - redatto dalla Regione Abruzzo-Servizio opere marittime e acque marine del Dipartimento infrastrutture, trasporti e mobilità, reti e logistica - in cui si prevedono interventi di carattere pienamente risolutivo per i fenomeni erosivi occorrenti presso l'intero tratto della costa vastese", si legge nella nota del primo cittadino che, nelle scorse settimane, aveva eseguito un sopralluogo insieme al vicesindaco, ad alcuni tecnici municipali, al consigliere regionale Pietro Smargiassi, parlando con abitanti e imprenditori del litorale nord di vasto.

"Si torna, dunque, a ribadire l'immediata necessità di promuovere al contempo idonee progettualità, una di immediata realizzazione e una di medio-lungo periodo, al fine di determinare un'efficacia di stabilità per la preservazione di tale pregevole località costiera".