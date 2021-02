Ha festeggiato i 109 anni Maria Bottari, la più longeva della città

Ha festeggiato ieri i suoi 109 anni Maria Bottari, la più longeva della città di Vasto. Un traguardo importante er una donna che ha attraversato tante epoche nel corso della sua vita e oggi, ospite della residenza Maristella di Vasto Marina, va avanti dovendo fare i conti con le restrizioni imposte dalla pandemia.

Ieri, nel giorno del suo compleanno, non è stato possibile farle visita ma il sindaco Francesco Menna, attraverso una videochiamata, le ha trasmesso l'affetto di tutti i suoi concittadini, facendole anche recapitare una targa ricordo. Nonna Maria, sorridente e in ottima forma, ha ringraziato per il gentile pensiero.

"Nella nostra città si vive bene - ha detto Francesco Menna - a dimostrarlo è il numero in crescita degli ultracentenari, sono poco meno di venti. A Maria Bottari - ha concluso il primo cittadino - ho fatto una promessa, quando sarà possibile festeggeremo insieme".