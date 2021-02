Ciclo Club Vasto, la passione "in rosa" per le due ruote

C'è un trio al femminile nel Ciclo Club Vasto che contagia con entusiasmo e passione tutto il gruppo. Claudia Chiantia, Cristina De Stefanis e Giulia Artese, "questi i nomi delle emuli della Bronzini e della Longo Borghini, pedalano quotidianamente in gruppo senza sfigurare affatto sia nel corso di uscite di lunga gittata alla volta di San Giovanni Rotondo e sia in imprese di notevole impegno atletico muscolare salendo fino ai 2145 metri del Blockhaus", raccontano dal Ciclo Club Vasto, sodalizio presente in città ormai da decenni.

Le "pink bikers di cui parliamo fanno parte si fanno apprezzare dai colleghi maschietti per l'entusiasmo, la determinazione e, non da ultime, per loro doti atletiche e capacità ciclistiche. Giulia, Cluadia e Cristina, consorte del presidente Spadaccini col quale condivide in toto la passione per la bici, con la loro presenza ingentiliscono e rendono vivace il folto gruppo del Ciclo Club Vasto e non di rado si fanno promotrici delle sgambate settimanali proponendo percorsi che coniugano la passione per le due ruote e la bellezza dei paesaggi del vastese. È auspicabile che tale esperienza sportiva non rimanga un episodio isolato e circoscritto solo alle ragazze del Ciclo Club Vasto ma sia di stimolo per altre rappresentanti del gentil sesso che avessero intenzione di avvicinarsi al mondo della bici in tutte le sue varianti".

Il dottor Spadaccini "rivolge un caloroso invito a quante fossero interessate a svolgere attività ciclistica contattare il sodalizio biancorosso sulla pagina Facebook. Con Claudia,Cristina e Giulia a fare da tutor sarà un esperienza entusiasmante c'è crederci".