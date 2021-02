Viabilità urbana e manutenzione: a San Salvo finanziamenti per oltre 2 milioni di euro

Sono stati approvati i finanziamenti per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità urbana di alcune zone del Comune di San Salvo.

"Abbiamo risposto ad un bando del ministero dell'Interno per la riqualificazione di alcune zone della nostra città - spiega il sindaco, Tiziana Magnacca - Si tratta, in particolare di via Magellano a San Salvo Marina, di parte della zona della scuola di Sant'Antonio e dell'area periferica di San Salvo che dovrebbe investire la 167. Nel 2022 saremo assegnatari dei tre finanziamenti per un totale di 2.450.000 euro e potremo intervenire per la manutenzione e soprattutto per la messa in sicurezza di queste strade".