Marcovecchio non si candida: "Svolgerò fino in fondo il mio servizio in Consiglio regionale"

Manuele Marcovecchio non si candiderà a sindaco di Vasto. Lo afferma lui stesso, smentendo le voci che circolano insistentemente ormai da 48 ore negli ambienti dello stesso centrodestra.

Il consigliere regionale leghista continuerà a svolgere la sua attuale funzione.

Lo afferma in un comunicato diramato oggi, alle 13.28: "La notizia della mia candidatura a sindaco non ha alcun fondamento, taglia corto il presidente della commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale. "Sono stato eletto consigliere regionale due anni fa, presiedo una Commissione di notevole importanza e intendo svolgere fino in fondo il servizio a favore del nostro territorio", chiarisce Marcovecchio.

"A breve il centrodestra unito saprà certamente trovare al proprio interno la miglior candidatura possibile per restituire alla città un'amministrazione di valore, all'altezza delle sfide che l'attendono".