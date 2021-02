"Pollutri getta fumo negli occhi: contraddizioni in Azione e La Buona Stagione"

"Dopo il 'tramonto del sole', scende la nebbia sull’aggregazione civica La Buona Stagione che vede tra gli 'animatori', il coordinatore organizzativo regionale di Azione, Angelo Pollutri, l’onorevole Daniela Aiuto e il preside Nino Fuiano". Il commento caustico è del segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, e del segretario locale, Simone Lembo, al malinteso che si è creato ieri all'interno di Azione sulle scelte in vista delle elezioni comunali di Vasto.

In un comunicato stampa, Angelo Carbone, coordinatore provinciale del partito di Carlo Calenda, ha tracciato la linea: disante da destra e sinistra e con un candidato autonomo [LEGGI] nel caso in cui quelli in campo non fossero compatibili con al progetto politico di Azione. A stretto giro è arrivata la precisazione del coordinatore organizzativo regionale, Angelo Pollutri, che ha ribadito il sostegno del partito ad Alessandra Notaro, la candidata sindaca de la Buona Stagione [LEGGI].

Cordisco e Lembo lanciano una frecciata: "Chiaro dunque il mancato appoggio di Azione Chieti al candidato sindaco de La Buona Stagione, Alessandra Notaro", sostengono in una nota congiunta. "In merito invece al comunicato diramato dall’animatore Pollutri, ci sarebbe quasi da farsi una risata.

Ma su chi getta fumo negli occhi dei cittadini supponendo che la nota del coordinatore provinciale Carbone si riferisca alle amministrative di Lanciano e Francavilla e non a Vasto è cosa che non possiamo accettare.

Invitiamo pertanto e nuovamente tutti i vastesi a guardarsi bene dall’aggregazione civica La Buona Stagione, nata come aggregazione di centrosinistra e alternativa all’attuale amministrazione e che oggi, oltre ad essere pronta a scendere in campo con il centrodestra, vede anche al suo interno un movimento politico, Azione, che a livello provinciale sta ancora valutando il candidato sindaco rispondente al suo progetto".