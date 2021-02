Pollutri chiarisce: "Azione sostiene Alessandra Notaro"

Azione sostiene Alessandra Notaro nella candidatura a sindaca di Vasto. A chiarire la posizione del partito di Carlo Calenda è il coordinatore organizzativo regionale, Angelo Pollutri. In mattinata, in un comunicato, il coordinatore provinciale, riferendosi alle elezioni comunali di Vasto, aveva lasciato la porta aperta ad altre soluzioni, ferma restando la collocazione di Azione al di fuori sia del centrodestra che del centrosinistra.

"A livello nazionale - precisa Pollutri - non esiste una linea a destra o a sinistra per la posizione di Azione nella tornata delle prossime Amministrative. Si fa presente che, il comitato organizzativo regionale non ancora intraprende nessuna linea e allo stato attuale ha demandato alle realtà locali il lavoro di formazione di liste ed alleanze. Per ciò che concerne Vasto è già chiara, acclarata, alla presenza del coordinatore regionale On. Giulio Sottanelli a Vasto in data 11 settembre, il sostegno di Azione alla dott.ssa Alessandra Notaro.

Certezza confermata dalla presenza del comitato organizzativo della Buona Stagione dell’onorevole Daniela Aiuto, del preside Nino Fuiano e del sottoscritto, membri reggenti del Circolo di Vasto.

In conclusione - chiarisce Pollutri - la nota del dottor Carbone è riferita sicuramente alle amministrative di Lanciano e Francavilla dove non è ancora chiara la presenza di Azione e la propria collocazione".