Doppia firma di Sabatino nel 12-0 dell’Italia su Israele: le azzurre volano a Euro 2022

C’è una doppia firma di Daniela Sabatino nel roboante 12-0 con cui l’Italia ha battuto Israele conquistando la qualificazione agli Europei femminili del 2022 come una delle migliori seconde dei gironi.

Una sfida che, sin dai primi minuti, si è messa bene per le azzurre, con Valentina Giacinti che ha sbloccato il risultato al 3’. Evidente la differenza tecnica e tattica tra le due formazioni con le ragazze di Milena Bertolin che hanno incrementato il punteggio con il passare dei minuti. Al 5’ il raddoppio di Bonansea, al 13’ ancora in gol Giacinti, poi un autogol israeliano per il 4-0. Al Franchi di Firenze Gama e compagne giocano sul velluto e alla mezz’ora arriva il gol di Cristiana Girelli, poi le reti di Salvai e Rosucci per il 7-0 con cui si chiude il primo tempo.

Daniela Sabatino è entrata nella ripresa e, dopo dieci minuti, ha conquistato e segnato un calcio di rigore. Nel secondo tempo l’attaccante di Castelguidone ha anche ricevuto la fascia di capitano da Gama, uscita per infortunio. Al 67’ il gol di Arianna Caruso, poi al 70’ il 10-0 firmato ancora da Daniela Sabatino su assist di Bonansea. L’attaccante della Juve ha poi incrementato il punteggio a dieci minuti dalla fine. Poi Manuela Giugliano, al 90', fissa il punteggio sul 12-0.

Al triplice fischio dell’arbitro scatta la festa in campo con le giocatrici che possono festeggiare per la qualificazione alla rassegna continentale che andrà in scena il prossimo anno in Inghilterra. Dopo l’avventura di due anni fa al Mondiale di Francia, che ha fatto entrare le azzurre nel cuore di tutti gli italiani, c’è questo nuovo appuntamento all’orizzonte che segnerà un’altra tappa importante per la Nazionale femminile.

Nel post partita è una Daniela Sabatino raggiante quella intervistata da Rai Sport. "Sono contenta, volevamo fortemente questa qualificazione. Adesso faremo di tutto per far bene. E io cercherò di mettere in difficoltà la ct", per conquistarsi una maglia tra le convocate a Euro 2022. Dopo i due gol il bacio al cielo per la dedica al papà che non c'è più e a fine partita c'è un pensiero speciale. "Questa vittoria la dedico a tutte noi. Sono due anni che lavoriamo duramente, sapevamo che non sarebbe stato semplice ma volevamo andare agli Europei direttamente, senza fare i playoff. Ci siamo riuscite, siamo contente e ora ci godiamo questo momento".