Screening di massa a Vasto: sabato 27 operative tre postazioni per i test rapidi

Ancora un appuntamento con lo screening per il Coronavirus a Vasto. Sabato 27 febbraio, dalle 8.30 alle 19.30, saranno operative tre sedi per effettuare gratuitamente il tampone rapido: il PalaBCC di via dei Conti Ricci, la palestra ex Salesiani in via Santa Caterina da Siena e l'auditorium dell'Istituto San Francesco di Vasto Marina. Nella palestra ex Salesiani sarà riservata una corsia preferenziale per gli studenti.

"Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia: possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano in città per motivi di lavoro o di studio. I minorenni devono essere accompagnati", spiega l'amministrazione comunale in una nota. Possono partecipare anche i cittadini che si sono sottoposti a tampone nei due precedenti weekend di screening.

Non possono fare il tampone:

Persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

Persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

Persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi;

Persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario;

Persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

Persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali;

Minori sotto i 6 anni;

Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

Sarà necessario presentare la tessera sanitaria, un documento di identità e il modello di adesione [SCARICA]. È obbligatorio indossare la mascherina.

Il responso del tampone si otterrà dopo circa 20 minuti.

Chi risulterà positivo, dovrà poi fare il tempone molecolare alla postazione driver in Via don Milani vicino al PalaBCC

"Invito tutti a partecipare allo screening - ha spiegato il sindaco di Vasto, Francesco Menna - è fondamentale in questo particolare momento in cui si registra l’aumento dei contagi. Teniamo alta la guardia".