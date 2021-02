"In bocca al lupo" porta il gusto delle sue pizze a casa tua con la consegna a domicilio

Il gusto e la qualità delle pizze di In Bocca al lupo arrivano direttamente a casa. La pizzeria di via dei Conti Ricci è ormai da tempo attiva su tutte le piattaforme di prenotazione e consegna a domicilio per non dover rinunciare ad una buona pizza. “Siamo presenti su tutte la piattaforme disponibili in città, Just Eat, Prenotaora e Glovo, oltre a gestire direttamente in negozio le richieste dei clienti”. Insomma, c’è solo da scegliere la modalità di prenotazione preferita per ricevere comodamente a casa le gustose pizze di In Bocca al Lupo. Disponibile, in base alle normative vigenti, anche il servizio d’asporto, con possibilità di prenotare telefonicamente le pizze preferite.

“Non ci siamo mai fermati - spiega Antonio Galante, che prosegue anche la sua attività di formatore della Nazionale Italiana Pizzaioli con corsi tenuti nella sede di via dei Conti Ricci a Vasto - , riorganizzandoci al meglio per continuare a sfornare quotidianamente le nostre pizze”. Oltre alle pizze, con impasti leggeri e digeribili ad oltre 48 ore di maturazione e lievitazione, è possibile ordinare box di fritti sfiziosi.

Una piacevole novità, introdotta nelle ultime settimane, è la pizza dolce. “Stiamo sperimentando - e la clientela sembra gradire - sia impasti che condimenti dolci. La scorsa settimana abbiamo proposto un impasto con frutti di bosco e guarnizione con mascarpone e frutti di bosco. Tra le prossime proposte c’è l’inserimento del pistacchio”. Il menu con tutte le pizze, dalle classiche alle più sfiziose e originali, con l’indicazione delle disponibilità di pizze speciali, è presente sulla pagina Facebook di In Bocca al Lupo e sui portali di prenotazione. E, tra le possibilità per i clienti, c’è anche quella di pagare con i buoni pasto del circuito Ticket Restaurant (elettronici e cartacei).





Pizzeria In bocca al lupo

Via dei Conti Ricci, 145 - Vasto

Per prenotazioni: 392.4713634

Scopri il menu - clicca qui

Prenotaora - clicca qui

Just Eat - clicca qui

Glovo - clicca qui

Segui su facebook - clicca qui