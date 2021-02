Viola le disposizioni anti-Covid della zona rossa: chiuso bar di San Salvo

12 persone sanzionate e un bar chiuso temporaneamente. È il bilancio dei controlli nel territorio dei carabinieri di Vasto e San Salvo nella giornata di ieri.

I militari hanno scoperto 11 persone che si erano ritrovate in un circolo privato in violazione delle delle norme imposte dal governo per arginare il rischio di nuovi contagi. Due soggetti sono riusciti a eludere il controllo, per gli altri 9 è scattata la sanzione amministrativa che va da 400 a 1000 euro. Altre tre persone, in diversa occasione, sono state sanzionate perché non hanno osservato l'obbligo di indossare i previsti dispositivi di protezione individuale.

A San Salvo, invece, i militari hanno contestato al titolare di un bar l’esercizio dell’attività in assenza della prescritta autorizzazione oltre che in violazione della normativa speciale anti covid, adottando la chiusura temporanea dell’esercizio e segnalando la violazione sia al Comune che alla Prefettura di Chieti per i provvedimenti di rispettiva competenza.