Nuovo incarico per il vastese Valerio D’Adamo: sarà dirigente alla Digos di Siena

Nuovo incarico per il vastese Valerio D'Adamo, commissario di Polizia di Stato, alla questura di Siena. D'Adamo andrà a ricoprire il delicato incarico di Dirigente la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di Siena. Dall'aprile 2019, dopo aver completato il corso per funzionari alla Scuola superiore di Polizia di Roma, D'Adamo è stato dirigente l’Ufficio Personale, l’Ufficio Tecnico Logistico e l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Rimini.

"Il Questore, unitamente ai colleghi e tutto il personale della Questura di Rimini, salutano con affetto e riconoscenza una persona che si è contraddistinta per la sua preparazione, disponibilità, correttezza e non poche doti umane - si legge nella nota della Questura -. Oltre ad aver effettuato con professionalità numerosi servizi di controllo del territorio e di ordine pubblico, ha supportato il Questore nell’organizzazione e gestione del trasferimento della Questura di Rimini dalla precedente sede all’attuale in Piazzale Bornaccini. A lui vanno i ringraziamenti e le congratulazioni per il nuovo incarico che andrà a ricoprire".