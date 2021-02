L’attesa è finita, al via i lavori al Terminal bus: "Sarà biglietto da visita della nostra città"

Il 2021 sarà l'anno dei lavori di ammodernamento del Terminal Bus di Vasto. Come annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Francesco Menna [LEGGI], gli interventi, attesi da 14 anni e spesso oggetto di segnalazioni e di proposte [LEGGI], prenderanno il via in questi giorni.

Questa mattina, infatti, è stato allestito il cantiere per l'avvio dei lavori di riqualificazione del Terminal Bus in via Conti Ricci. L'opera è finanziata con i fondi del Masterplan, programmati durante il governo regionale di centrosinistra guidato da Luciano D'Alfonso. Gli interventi prevedono la realizzazione di una biglietteria, sala d'attesa, servizi igienici, pensiline, aree destinate alle colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici e alle rastrelliere per le biciclette. Il parcheggio delle automobili resterà fruibile agli utenti.

"Opera attesa dalla città su cui abbiamo lavorato tanto - hanno dichiarato il sindaco, Francesco Menna e l'assessore con delega alla mobilità, Paola Cianci - fin dall'inizio del mandato amministrativo partendo dall'inserimento di Vasto nella programmazione della riqualificazione dei Terminal Bus prevista solo per pochi Comuni abruzzesi. Questo strategico punto di snodo del trasporto diventerà il biglietto da visita della nostra città per chi arriva anche da fuori regione. L'obiettivo è migliorare l'accoglienza per turisti, viaggiatori, studenti, lavoratori e pendolari incentivando allo stesso tempo la mobilità sostenibile attraverso l'intermodalità tra bici, auto, autobus urbani ed extraurbani. La fine dei lavori è prevista per questa estate".