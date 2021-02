Inciviltà senza freni: nel torrente Lebba anche un elettrodomestico e un bidone dei rifiuti

Piaga sempre aperta quella dell'abbandono dei rifiuti in contrada Lebba. Le foto inviate questa volta da una lettrice, D.R., mostrano addirittura come gli incivili non abbiano avuto remore a gettare la spazzatura direttamente nell'acqua nell'omonimo torrente.

Nel letto del fiume ci sono un elettrodomestico e un bidone dei rifiuti a poca distanza da una piccola cascata. Gli scatti, inoltre, mostrano lo spettacolo indecente di numerose buste della spazzatura abbandonate nella vegetazione.

"È una situazione che va avanti da parecchio tempo e sarebbe ora che l'amministrazione comunale cominciasse a interessarsene", commenta amaramente l'autrice della segnalazione.