Fondovalle Treste, "Sospensione invernale dei lavori già programmata, riprenderanno a marzo"

I lavori sulla fondovalle Treste riprenderanno la prima settimana di marzo. Ad assicurarlo è il sindaco di Lentella, Carlo Moro, Comune che gestisce i 4 milioni del masterplan destinati a questa strada.

Ieri, il responsabile di Fratelli d'Italia di Medio e Alto Vastese e consigliere comunale di Liscia, Agostino Di Santo, aveva suonato un campanello d'allarme sulle condizioni della fondovalle [LEGGI].

"La sospensione dei lavori – dice Moro a zonalocale.it – era già prevista nei mesi di gennaio e febbraio. Gli interventi riprenderanno la prima settimana di marzo e contiamo di terminare per il mese di giugno; ci sono i cartelli apposti dai quali è possibile reperire tutte le informazioni che si desiderano come le date di inizio e fine lavori".

Il sindaco lentellese, inoltre, spiega che i lavori di sistemazione del fondo stradale riprenderanno proprio dall'incrocio della fondovalle con la ex Statale 86; in alcuni tratti, inoltre, sarà necessaria la chiusura della strada per alcuni giorni da parte della Provincia con deviazione sulla viabilità locale. Sono stati completati a dicembre, invece, gli interventi nel primo tratto: qui è prevista anche la realizzazione di una rotatoria all'altezza dell'incrocio con la Provinciale "Trignina" [LEGGI].