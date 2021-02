Casalbordino, in dirittura di arrivo i lavori per il campo sintetico

È in dirittura di arrivo a Casalbordino la riqualificazione dell’impianto sportivo di via San Sebastiano all'interno del quale sono in corso i lavori per il manto sintetico e che in passato è stato al centro di numerose polemiche.

"Sono molto soddisfatto – commenta il sindaco Filippo Marinucci – per un’opera che darà la possibilità di promuovere sane attività di aggregazione quali le attività sportive destinate principalmente ai nostri giovani. La nostra amministrazione ha lavorato bene nella direzione di ridare dignità al campo sportivo. Abbiamo iniziato con piccoli interventi nei limiti delle diponibilità di bilancio che con questa pandemia è sempre meno, per poi proseguire in questa realizzazione in erba sintetica, che sicuramente darà valore aggiunto al nostro contesto urbano".

"Il sistema in erba sintetica garantisce trazione, stabilità e morbidezza della superficie da gioco, caratteristiche ricercate dai giocatori di tutte le categorie. Un campo in erba sintetica è più adatto ad un uso intensivo e un altro aspetto fondamentale è la resistenza ad agenti climatici e quindi la diversità di manutenzione richiesta e i costi che ne derivano".