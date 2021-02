Pensilina senza vetri, 79enne inciampa sulla barra orizzontale e finisce in ospedale

La pensilina è senza vetro e si trova su un marciapiede stretto. Ci passa sotto e non si accorge di una barra di ferro. Inciampa e finisce in ospedale. Una brutta esperienza, quella vissuta da una settantanovenne di Vasto.



Il 17 febbraio la donna stava camminando sul marciapiede di via San Rocco, quando è passata sotto a una pensilina priva delle vetrate. La pensionata è inciampata sulla barra metallica orizzontale, che si trova a una trentina di centimetri da terra ed è parte dell'intelaiatura che dovrebbe sorreggere il vetro laterale, ed è rovinata a terra.



A lanciare l'allarme sono stati un carabiniere, che in quel momento non era in servizio, e una ragazza. Subito hanno prestato alla malcapitata i primi soccorsi, poi in ambulanza la donna è stata trasportata all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove i medici del reparto di ortopedia l'hanno operata oggi per ricomporle le fratture.



In via San Rocco e nel vicino quartiere San Paolo rimangono ancora alcune pensiline vecchie di quarant'anni, alcune sono anche pericolose [LEGGI]. Sarebbe ora di sostituirle.