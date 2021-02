Pennetta: "Ci sono novantenni non ancora vaccinati. Quando verranno chiamati?"

A Vasto ci sono persone appartenenti alle categorie fragili che, pur avendo aderito alla campagna vaccinale, non sono state ancora chiamare per la prima dose. Lo afferma la presidente del comitato civico L'Arcobaleno, Angela Pennetta, che racconta di essere stata contattata malati oncologici e cardiopatici "ultranovantenni affetti da gravi", scrive in un comunicato, "molto preoccupati perché, pur essendosi iscritti sulla piattaforma regionale, non sono stati ancora chiamati per la somministrazione del vaccino".

"Ci chiediamo e chiediamo agli organi preposti alla salvaguardia della salute pubblica: quando queste persone saranno vaccinate? Perché i singoli ospedali regionali non chiamano prima queste persone i cui nominativi a loro sono ben noti? Ci auguriamo - conclude Pennetta - che le loro richieste vengano esaudite in tempi rapidissimi".