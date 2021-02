Credi in me: Carmine Portellini pubblica il suo primo Ep

Credi in me è il primo Ep di Crimine, nome d'arte di Carmine Portellini. Sei tracce, lanciate a inizio febbraio sulle piattaforme musicali, che raccolgono anni di passione per la musica. "Ho sempre amato la musica, sin da piccolo. A 18 anni ho scritto il mio primo brano, per il disco di un amico. Poi ho contribuito a diversi mixtape con mie frasi", grazie all'incontro con Buio, artista vastese.

"Negli ultimi tempi ho sentito il bisogno di fare un disco mio, mi sono sentito maturo per affrontare questo passo", spiega il giovane artista. "Nei miei brani racconto cose semplici, ciò che mi accade quotidianamente, le mie emozioni. Non ho avuto una vita facile e ho sentito il bisogno di esternare i miei pensieri e farli ascoltare".

Il titolo "Credi in me", scelto per il suo Ep, è un "messaggio con più significati. Innanzitutto parla del mio percorso. Quando ho iniziato a fare musica non sempre mi è stata data la possibilità di registrare, ho trovato diverse porte chiuse". C'è stato però "Buio che ha creduto in me e mi ha dato la forza per portare avanti il progetto". Ed ecco che "Credi in me" diventa "anche lo stimolo per altri ragazzi a buttarsi per inseguire i loro sogni e realizzare i loro obiettivi".

Con l'uscita di questo Ep, Carmine Portellini sta già pensando al futuro. "Inannzitutto vorrei stampare delle copie del disco, così da farel girare. E poi guardo già al prossimo progetto, completando il lavoro con la parte strumentale e realizzando dei videoclip".