Snow volley, i vastesi del Team Ita pronti per lo European Tour in Austria

Dopo un anno di stop forzato, a causa della pandemia, riprende l'attività dello snow volley. Sarà Wagrain, in Austria, ad ospitare le due tappe in calendario dello European Tour 2021. Una competizione blindata, con rigidi protocolli anti-Covid, per provare a far ripartire questa disciplina la cui costante ascesa è stata rallentata dall'emergenza sanitaria.

Sulla neve austriaca ci saranno i vastesi del Team Ita, Giorgio Amorosi, Massimo Di Risio e Antonio Sasso che, con l'ingresso in squadra del milanese Federico Gherlantini, proveranno a confermarsi ad alti livelli. La squadra azzurra parte dal secondo posto nel ranking europeo e dal terzo in quello mondiale. Con tante incognite sul futuro delle competizioni - ad oggi, in Europa, ci sono in calendario le due tappe Austriache del 19-21 e 26-28 febbraio - gli atleti del Team Ita affronteranno al meglio gli appuntamenti previsti.

Dopo tanto allenamento sulla spiaggia di Vasto Marina, lo scorso weekend Amorosi, Di Risio e Sasso hanno avuto modo anche di tornare ad assaggiare la neve. Sono stati infatti a Campo Di Giove, dove neve e i -6 gradi di temperatura hanno permesso loro di adattarsi nuovamente, dopo tanto tempo, alle condizioni che troveranno in Austria.

Sono 16 le formazioni, in rappresentanza di 13 nazioni, che si affronteranno a partire da domani a Wagrain.