Si rompe la condotta principale, provinciale 181 chiusa e San Salvo senz’acqua fino a stasera

Rubinetti a secco fino a stasera a San Salvo e strada provinciale 181 chiusa al confine con Vasto.

Il problema è un'ingente perdita d'acqua da una conduttura lesionata in località Buonanotte. "Sulla carreggiata si è creato uno strato di fango pericoloso per la circolazione", racconta il comandante della polizia locale di Vasto, Giuseppe Del Moro. "Per questo la strada è stata interdetta al transito".

Lo stop alla viabilità sulla provinciale interna che parte da contrada Sant'Antonio Abate a Vasto e arriva alle porte di San Salvo non è l'unica conseguenza: "A causa della rottura della condotta principale dell'acquedotto del Verde", comunica il municipio di San Salvo, "l'erogazione idrica nella giornata di oggi, giovedì 18 febbraio 2021, in tutta la città (esclusa San Salvo Marina) fino a riparazione ultimata. I tecnici della Sasi", la società che gestisce il servizio idrico integrato in 87 dei 104 comuni della provincia di Chieti, "sono già al lavoro e stimano che la regolare distribuzione dell'acqua avverrà in prima serata. La Sasi si scusa per l'improvvisa interruzione".