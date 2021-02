All’ingresso sud di Vasto Marina il semaforo per rilevare chi passa con il rosso

Sarà attivato nei prossimi giorni il nuovo impianto semaforico con rilevamento delle infrazioni installato all'ingresso sud di Vasto Marina. All'incrocio tra la statale 16 e viale Dalmazia (nei pressi dell'Oasi dell'Anziano) la ditta incaricata ha già posizionato le telecamere e i sensori che fotograferanno le targhe dei mezzi che transiteranno con il rosso facendo scattare la relativa sanzione.

"Una decisione dettata - hanno spiegato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alla Polizia locale, Luigi Marcello - soprattutto dai numerosi incidenti che si verificano agli incroci semaforici. Da qui la volontà di utilizzare idonee apparecchiature per il rilevamento del passaggio dei mezzi con il semaforo rosso in entrambi i sensi di marcia. Una scelta dell’Amministrazione comunale in sinergia con la Polizia locale necessaria per garantire sicurezza ad automobilisti e pedoni che transitano sulla trafficata arteria. La cittadinanza sarà avvisata in merito all’attivazione dei dispositivi in programma nei prossimi giorni, dopo aver informato gli organi competenti".