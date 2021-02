Vasto, al via la vaccinazione degli over 80. "Con dosi sufficienti potremmo finire in 10 giorni"

Prime 72 dosi di vaccino anti Covid per altrettanti over 80 di Vasto. Oggi, nella Direzione medica dell'ospedale San Pio da Pietrelcina, è iniziata la seconda fase della campagna vaccinale, cui hanno aderito 14mila 243 persone, pari al 44,7 per cento dei 31mila 841 over 80 residenti in provincia di Chieti.

La direttrice sanitaria dell'ospedale di Vasto, Francesca Tana, ci porta nell'ambulatorio vaccinale.