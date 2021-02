L’emergenza non ferma il Premio letterario Artese: continua il lavoro della giuria tecnica

L'emergenza non ha fermato la macchina organizzativa del premio letterario "Città di San Salvo - Raffaele Artese". Nonostante le misure restrittive imposte dalla pandemia abbiano richiesto nuove modalità nelle relazioni e nel lavoro da svolgere, ad oggi sono già quaranta i titoli arrivati alla segreteria del Premio. Il concorso, organizzato dal Comune di San Salvo e dal Lions Club San Salvo, da sempre si caratterizza come evento riservato al romanzo d'esordio e si arricchisce da quest'anno di una nuova sezione dedicata ai libri destinati ai giovani nell'età compresa tra i gli 11 e i 18 anni per favorire la lettura tra gli adolescenti.

"Da due mesi - afferma il presidente del Premio e assessore alla Cultura, Maria Travaglini - la giuria tecnica è al lavoro con grande scrupolosità nel giudizio di valutazione e selezione dei numerosi testi finora inviati da molteplici case editrici che, di anno in anno, rinnovano la loro fiducia al nostro Premio". Testi che, a detta degli organizzatori, sono destinati ad aumentare, vista la possibilità di partecipare al bando fino al 15 marzo, giorno della scadenza. Il bando può essere scaricato dal sito del Premio o dalla pagina Facebook.

"Il Premio di letteratura "Città di San Salvo Raffaele Artese" giunto alla nona edizione – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – acquista di anno in anno sempre più valore e credibilità negli ambienti letterari. Lo dimostra che quanti vi hanno partecipato negli anni precedenti si sono affermati nel panorama nazionale con ottimi risultati".

Dal comitato il ringraziamento a Rosaura Biagelli, Davide Carulli, Laura D'Angelo, Silvana Marcucci, Miriam Salladini e Antonella Spadaccini, componenti della giuria tecnica, per "il prezioso contribuito e la passione profusa in questa iniziativa che rappresenta un successo consolidato e motivo di grande soddisfazione".