Vasto, al centro Berlinguer apre lo sportello informativo per cittadini stranieri

È attivo a Vasto, nel Centro polivalente socioculturale "E. Berlinguer", lo sportello informativo per cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari. Il servizio è gratutito ed è possibile accedervi il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 18:30.

Tra i servizi offerti dallo sportello, supporto e orientamento ai cittadini stranieri richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale, sussidiaria, umanitaria e di protezioni speciali; supporto per la prenotazione dei test di italiano previsti per il rilascio del permesso UE; istanze di ricongiungimento familiare. Lo sportello offre, inoltre, assistenza per le problematiche relative al diritto all'immigrazione, orientamento ai servizi che si occupano di lavoro, assistenza sanitaria e scuola, e servizio di mediazione linguistica e culturale.

Il servizio è rivolto a tutti coloro che incontrano difficoltà e ostacoli nei percorsi amministrativi e burocratici e che hanno la necessità di essere supportati attraverso attività di mediazione linguistica e culturale. Lo sportello risponde al bisogno di informazione ed orientamento dei cittadini stranieri nel sistema dei servizi del territorio e nel panorama normativo, con l'obiettivo di abbattere le numerose barriere che possono ostacolare la realizzazione dei diritti di cittadinanza sociale e facilitare il dialogo con la pubblica amministrazione e l'accesso alle prestazioni e servizi territoriali.

Per informazioni:

Telefono: 3493722528 (Hamid)

E-mail: sportellostranieri.vasto@gmail.com