Tennistavolo, a Vasto le sfide tra sei squadre per il concentramento di A2

Si è tenuto ieri a Vasto, nella palestra di via Santa Caterina da Siena, il secondo concentramento del girone D di serie A2 di tennistavolo. Una lunga giornata di sfide in cui le sei formazioni del girone si sono affrontate per le giornate 3 e 4 del campionato. La giornata si chiude senza sorrisi per le padrone di casa del TT Vasto che vengono sconfitte dall'Astra Valdina, nonostante un buon avvio di sfida, e dalla PG Frassati, formazione che sale in vetta al girone.

La cronaca (da Fitet) - Il Tennistavolo Ennio Cristofaro - Dell’Aera C&R ha avuto la meglio per 4-1 sul TT Eureka Roma (3-0 di Cecilia Akpan su Sara Varveri e su Alejandra Rojas, di Celeste Leogrande su Rojas e di Valentina Leogrande su Giulia Varveri, per le baresi e 3-1 di Giulia Varveri su Marina Misceo per le capitoline) e ha impattato per 3-3 con l’Astra Valdina - Celertrasporti (3-0 e 3-2 di Celeste Leogrande su Nicoletta Criscione e su Elena Rozanova e 3-0 di Akpan su Rozanova per le pugliesi e 3-0 e 3-2 di Mihaela Suzana Encea su Valentina Leogrande e su Akpan e 3-1 di Criscione su Valentina Leogrande per le siciliane).

La Polisportiva P.G. Frassati ha pareggiato con il Muravera TT (3-0 di Natalia Riabchenko su Sara Congiu e su Aurora Piras e di Simona Ettari su Piras per le campane e 3-0 e 3-2 di Sofia Ivanova su Ginevra Giacobelli e su Ettari e 3-0 di Congiu su Giacobelli per le sarde) e ha regolato per 4-1 il Tennistavolo Vasto (3-1 di Ettari su Ecaterina Mardari e su Claudia Carassia e 3-0 e 3-1 di Riabchenko su Margherita Cerritelli e su Giulia Ciferni per le napoletane e 3-0 di Carassia su Giacobelli per le vastesi).

L’Astra Valdina ha prevalso per 4-2 sul TT Vasto (3-1 di Encea su Cerritelli e su Ciferni e 3-0 di Criscione su Ciferni e su Mardari per le isolane e 3-0 e 3-2 di Mardari e Carassia su Rozanova per le abruzzesi). Il Muravera TT ha disposto per 4-1 dell’Eureka (3-0 di Ivanova su Giulia Varveri e su Rojas e di Congiu su Sara e Giulia Varveri per le sarde e 3-2 di Rojas su Piras per le laziali).

In graduatoria sono in testa TT Ennio Cristofaro e Polisportiva P.G. Frassati con 7 punti, davanti ad Astra Valdina con 5, Muravera TT con 3, TT Vasto con 2 e TT Eureka con 0.

Per la società vastese del presidente Stefano Comparelli c'è la soddisfazione di aver potuto ospitare un concentramento di A2 a Vasto, pur dovendo rinunciare alla presenza del pubblico per le restrizioni vigenti, con l'auspicio di vedere ancora crescere - seppur con le difficoltà del momento, il movimento pongistico in città.