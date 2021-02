Screening per i più piccoli, con la Ricoclaun "il tampone non fa più paura"

Si è conclusa, domenica 14 febbraio, la campagna di screening di massa che ha visto coinvolto, tra gli altri Comuni, anche quello di Vasto [LEGGI]. Tante le associazioni di volontariato che hanno supportato e aiutato medici e operatori sanitari nel corso delle giornate di screening.

A scendere in campo al fianco degli operatori, anche i volontari della Ricoclaun che, dopo aver prestato servizio nell'auditorium della chiesa San Paolo (una delle quattro sedi preposte dal Comune) nel weekend del 6 e 7 febbraio, hanno aderito alla richiesta del coordinatore Angelo Marzella partecipando, proprio in "veste di clown", allo screening di sabato 13 febbraio, dedicato ai bambini e al personale della scuola. "È stata una piacevole meraviglia – commenta la presidente Ricoclaun, Rosaria Spagnuolo - vedere una fila interminabile di bambini, accompagnati dalle loro famiglie. Tantissimi bimbi dai 6 anni in su, pronti ad eseguire il loro primo tampone".

I clown: Eric, Rosaria Spagnuolo, Sampei, Elia Faini, Ventolo, Paolo Guidone, Paperotta, Rosalba D’Adamo, Pallino, Roberto Novelli e Nuvoletta, Maria Villamagna, si sono "disseminati nel PalaBcc nelle varie postazioni sanitarie per donare sorrisi colorati e infondere coraggio a tutti – spiegano -. Abbiamo chiacchierato con i bambini dei loro vestiti di carnevale, dei loro cartoni animati preferiti, della loro squadra di calcio e molto di più, per distrarli, per sdrammatizzare e siamo stati vicino a pediatri, medici e infermieri predisposti al tampone, che con grande professionalità e gentilezza hanno accolto piccoli e grandi. Piccoli istanti di coraggio, che con i clown Ricoclaun sono stati più facili".

Tanti i volontari e le associazioni presenti all'accettazione e al servizio d'ordine: Ac San Giovanni Bosco, Ac San Giuseppe, Admo, Agesci branco, Agesci clan, Agesci Coca, Agesci Settore Regionale Protezione Civile, Amici Domenico Savio, Anfass, Associazione Arma Aereonautica Vasto, Assiociazione Adriatica per gli immigrati, Avis, Comunità Gesù Risorto, Confraternita della Madonna de la Salet, Confraternita Sacra Spina e Gonfalone, Cooperatori Salesiani, Croce Rossa, Diaconia Salesiani, Giochiamo a Fare Teatro, Gruppo Protezione Civile Locale, Insieme al DopoScuola, Oratorio Don Bosco, Parrocchia San Marco, Polo Liceale Mattioli, Ricoclaun, San Paolo Parrocchia e associazione Un Buco nel Tetto.

Un contributo importante, quello dei volontari che non fanno mancare il proprio supporto in occasioni importanti per la comunità. Ricoclaun "stanchi ma felici, per aver di nuovo indossato i nostri amati camici colorati, per essere stati utili con la nostra colorata simpatia all'importante attività di screening e soprattutto per aver incontrato tantissimi simpatici bambini".

Il sindaco e gli organizzatori della campagna di screening hanno ringraziato "tutti i cittadini per la grande partecipazione e il notevole senso di responsabilità mostrato anche in questa occasione, e i tanti volontari e associazioni che hanno dedicato il loro tempo libero alle attività di screening".