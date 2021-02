Nuova ecoisola a San Salvo, Magnacca: "Raccolta differenziata diventi parte del vivere quotidiano"

Nuova isola ecologica automatizzata per il Comune di San Salvo. L'amministrazione comunale ha installato questa mattina l'ecoisola nella zona 167 "perché - spiega la sindaca Tiziana Magnacca - la raccolta differenziata, tra l'impegno congiunto dell'ente comunale e quello dei cittadini, diventi una cultura acquisita nel vivere quotidiano della nostra città". Isola ecologica collocata in via De Gasperi, che va ad aggiungersi a quella attivata la scorsa estate sul lungomare a San Salvo Marina. L'installazione della nuova ecoisola nella zona 167 vuole essere un "gesto d'attenzione per questo quartiere, dotato di molti servizi, attività e spazio".

"Crediamo di implementare sempre più la raccolta differenziata – ha aggiunto il primo cittadino – sia come atto di rispetto verso l'ambiente ma anche come strumento per l'abbattimento dei costi di conferimento. Siamo per la politica partecipata dei cittadini per la difesa dell'ambiente. Cittadini che stanno facendo la loro parte e che hanno consentito di far raggiungere il 70% della raccolta differenziata nonostante alcune sacche di resistenza di chi abbandona i rifiuti in maniera sconsiderata".

L'assessore all'Ambiente Tony Faga sottolinea come sia "semplicissimo il conferimento dei rifiuti nell'ecoisola che può avvenire con il tesserino sanitario. Si presenta – spiega – come una struttura a cinque sportelli dove possono essere conferiti carta, plastica e lattine, vetro, organico e residuo. Inoltre ha un apposito vano per conferire pile esauste e farmaci scaduti ed è dotata di sanificazione automatica che impedisce il propagare degli odori, oltre che di una telecamera e di pannelli solari per essere autosufficiente dal punto di vista dei consumi energetici".

Dalla sindaca il ringraziamento alla Sapi, società che gestisce il servizio di igiene urbana a San Salvo, per "aver contribuito all'acquisto della nuova isola ecologica". Sapi che, come sottolinea Francesca Notaro, ha "aderito subito alla richiesta dell'amministrazione comunale per la realizzazione di questo progetto per una seconda ecoisola aggiuntiva mobile. C'è piena collaborazione con il Comune di San Salvo diretta a implementare i servizi offerti ai cittadini, già attivi con il porta a porta, e che consentirà, con questa modalità, di conferire rifiuti anche oltre e fuori il normale calendario settimanale".