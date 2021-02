Furti nei garage della riviera. "I ladri arrivano dalla pista ciclabile"

Hanno rubato nei garage e banchettato in un appartamento. Puntavano a vino, conserve e alimenti i ladri entrati in azione stanotte sulla riviera di Vasto. Secondo i residenti, sono arrivati dalla pista ciclabile.

Nel mirino degli ignoti è finito un condominio di contrada San Tommaso, nella parte meridionale della marina. "Sono entrati in diverse cantine", racconta M.D.V., 66 anni. "Nella mia, hanno rubato 20 bottiglie di vino, in altre anche attrezzature per il mare. Ma credo che mirassero soprattutto a olio e conserve. In un appartamento si sono addirittura fermati a bivaccare. Un inquilino li ha anche visti, ma sono subito scappati".

I raid nella zona non sono una novità. "Già lo scorso anno - ricorda - erano entrati nella mia casa e avevano preso il televisore, il trapano e altre cose. Quello che mi chiedo è come possano andare in giro indisturbati nonostante il coprifuoco dalle 22 alle 5. Servono più controlli per strada, ma soprattutto sulla pista ciclabile perché, anche se è stata attivata l'illuminazione, non ci sentiamo per niente tranquilli. Non solo. Oltre al pericolo ladri, c'è anche quello dei cinghiali".