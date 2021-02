Vastese ancora vincente all’Aragona: con la doppietta di Mamona battuta la Recanatese

Terzo successo di fila per la Vastese che mai, in questa stagione, era riuscita a piazzare una simile striscia positiva. In giornata il manto erboso dell'Aragona è stato liberato dalla neve caduta nelle ultime ore, permettendo ai biancorossi di scendere in campo e andare a caccia di un altro risultato utile.

La squadra di casa ci prova per tutto il primo tempo, riuscendo a sbloccare la partita al 39' con Mamona. Nella ripresa sono ancora gli uomini di D'Adderio a fare la partita, i marchigiani provano a pareggiare i conti ma la retroguardia vastese non lascia spazio. Alla mezz'ora gli ospiti restano anche in dieci per l'espulsione di Candidi. E così, allo scadere, è ancora Mamona a far sorridere la Vastese siglando la sua personale doppietta. Due a zero per la squadra del presidente Bolami che rilancia le sue quotazioni nella parte alta della classifica.

Domenica si torna in campo di nuovo all'Aragona dove arriverà il Rieti. I biancorossi, con entusiasmo e autostima che crescono partita dopo partita, proveranno ad allungare ancora la loro striscia positiva.

La 17ª giornata

Castelfidardo - Atl. Terme Fiuggi rinv.

Castelnuovo Vomano - Real Giulianova 5-1

Campobasso - Pineto rinv.

Cynthialbalonga - Aprilia 0-0

Matese - Rieti 0-0

Montegiorgio - O. Agnonese 3-0

SN Notaresco - Atl. Porto Sant’Elpidio rinv.

Vastese - Recanatese 2-0

Vastogirardi - Tolentino rinv.

Classifica: 33 Campobasso (14), Castelnuovo Vomano (17); 29 SN Notaresco (15); 25 Castelfidardo (16), Rieti (16), Cynthialbalonga (17); 24 Vastogirardi (15), Vastese (17); 23 Recanatese (13); 21 Aprilia (16); 18 Atl. Terme Fiuggi (15); 17 Montegiorgio (12), Pineto (13); 15 Tolentino (14); 11 Matese (12); 9 Real Giulianova (15); 3 Atl. Porto Sant'Elpidio (13); O. Agnonese (14) - tra parentesi il numero di partite giocate