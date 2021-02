Tiziana Magnacca e opposizione insieme: "Destinare a San Salvo i soldi della vendita dell’autoporto"

3 milioni e 700mila euro da usare per la zona industriale di San Salvo. Il sindaco Tiziana Magnacca e le opposizioni di centrosinistra ritrovano l'unità sulla richiesta avanzata all'Arap sul futuro della somma incassata dalla vendita dell'autoporto demolito qualche giorno fa dalla Engineering 2K per far spazio al centro logistico Amazon [LEGGI].

"Vorremmo che tale somma – spiega il primo cittadino – fosse utilizzata per le attività manutentive della zona industriale: per la sistemazione di una efficiente rete di illuminazione, di un sistema di videosorveglianza che copra tutta l’area industriale, la cura del verde e degli asfalti".

La zona industriale sansalvese soffre diverse criticità. Tra queste c'è sicuramente l'illuminazione carente che in passato ha favorito numerosi furti ai danni delle attività. In un servizio realizzato cinque anni fa, zonalocale.it evidenziò come solo 4 chilometri su 20 fossero illuminati [GUARDA]; da allora la situazione è cambiata ben poco.

Lo stesso sindaco insieme al presidente del consiglio comunale, Eugenio Spadano, aveva già sollecitato il presidente dell’Arap Savini ad attivarsi per devolvere il corrispettivo incassato dalla vendita della struttura "alle varie necessità strutturali e manutentive nella zona industriale, anche nel rispetto delle richieste giunte dalle imprese che operano in quell’area".

Convergenza su tale punto arriva dalle opposizioni: "I consiglieri comunali di centrosinistra in questa battaglia ci sono e non si tirano indietro. Ma invitiamo nel contempo gli esponenti regionali locali di maggioranza, in particolare della Lega, a unirsi a questa richiesta. Chiediamo loro una convergenza unitaria ed efficace in merito. Invitiamo il sindaco a un incontro da tenersi quanto prima con le forze di opposizione in consiglio comunale per pianificare e programmare insieme la linea da tracciare".

"Il centrosinistra è pronto a dare il suo contributo in termini di dialogo con i propri esponenti provinciali e regionali e il proprio contributo in termini di idee e di condivisione con la maggioranza locale", concludono i consiglieri Marika Bolognese (Iv), Antonio Boschetti (Pd), Gennaro Luciano (Pd), Gianni Mariotti (Pd) e Fabio Travaglini (Più San Salvo).