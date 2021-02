Screening di massa, a Vasto postazioni aperte dalle 10 alle 18.30

Si conclude oggi a Vasto la campagna di screening di massa per il Covid-19. Saranno aperte, ma con orario ridotto rispetto al previsto, le due sedi dove i cittadini possono recarsi per sottoporsi gratuitamente al tampone rapido.

Al PalaBCC di via dei Conti Ricci (si passa dall'ingresso principale) e all'auditorium San Francesco di Vasto Marina si accederà dalle 10 alle 18.30. Il Comune poi precisa: "Se c'è qualcuno che per impegni di lavoro o altre necessità deve farlo prima può andare. Le sedi sono già attive".

Nella giornata di ieri sono stati circa 3mila i cittadini che hanno eseguito il test. Tra questi sono state rilevate 9 positività al Coronavirus, da confermare con il tampone molecolare.

LE REGOLE PER PARTECIPARE

I cittadini dovranno recarsi muniti di carta d'identità, tessera sanitaria e modulo di adesione compilato [SCARICA]. Sarà da consegnare agli operatori solo al seconda pagina del modulo. Chi avesse difficoltà nella compilazione troverà il modulo sul posto. Il risultato del test sarà comunicato via sms dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.

Potranno partecipare allo screening tutti i cittadini con più di 6 anni (i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori).

NON potrà partecipare:

- Chi ha sintomi che indichino una infezione Covid-19

- Chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo

- Chi è risultato positivo negli ultimi tre mesi

- Chi ha già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare

- I minori di 6 anni

- Chi è ricoverato in una struttura sanitaria

- Operatori sanitari che sono sottoposti a screening della ASL