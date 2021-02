Neve e ghiaccio, attività didattiche in presenza sospese in diversi Comuni

Aumentano in queste ore le ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza nei Comuni dove la neve è scesa copiosa. Nonostante l'assenza di precipitazioni nella giornata di oggi, l'insidia maggiore è rappresentata dal ghiaccio formatosi a causa delle basse temperature. I disagi riguardano un numero ristretto di studenti considerato che per gran parte degli istituti la didattica è svolta on line per effetto delle diverse ordinanze del presidente della Regione, Marco Marsilio.

Oltre a Lanciano, domani la didattica in presenza sarà sospesa nelle scuole di ogni ordine e grado anche a Guardiagrele, Roccaspinalveti, Castiglione Messer Marino (chiusura del plesso scolastico), Guilmi (chiusura del plesso scolastico) e Monteodorisio (chiusura del plesso scolastico).