La Ciurma ricorda Peppino D’Angelo: "Spontaneo e ironico come pochi al mondo"

Si è spento ieri a Vasto, all'età di 65 anni, Giuseppe D'Angelo. Peppino, com'era chiamato da tutti, era un appassionato sportivo. Per tanti anni è stato un baluardo de La Ciurma, contribuendo ai successi dell'equipaggio vastese di voga e rappresentando sempre un punto di riferimento per tutti i vogatori.

"Non è semplice in questi casi, scrivere qualcosa di sensato, di non retorico, sopratutto se si parla di te caro Peppino, persona spontanea, ironica e divertente come poche al mondo - scrivono i rappresentanti de La Ciurma nel ricordarlo -. E infatti il sentimento che ci pervade in questo momento, accanto alla profonda tristezza, è una strana allegria.

Sì, perché pensando a te non possiamo fare a meno di sorridere, ricordando tutti i momenti di sana comicità che ci hai regalato. A volte con consapevolezza, a volte no, in questi anni di allenamenti, gare, viaggi per le trasferte, ci hai fatto fare un pieno di risate che oggi ci tornano in mente tutte insieme. E mentre le nostre lacrime di gioia si mescolano a quelle della tristezza, già ti vediamo che ci prendi in giro da lassù e col bicchiere in mano ci dici: E con questo vino che è una delizia facciamo un brindisi alla nostra amicizia.

Ciao Peppino ci mancherai".

Domani, lunedì 15 febbraio alle 15, si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santa Maria del Sabato Santo.

Ai familiari di Giuseppe D'Angelo sentite condoglianze dalla nostra redazione.