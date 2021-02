Screening nelle scuole, questa mattina i test all’istituto Rossetti

La campagna di screening di massa per il Covid-19 arriva anche nelle scuole del territorio. Questa mattina sono state allestite sei postazioni nella palestra della scuola secondaria di primo grado Rossetti per sottoporre a test rapido studenti e personale scolastico. Anche in questa circostanza, come negli appuntamenti aperti alla cittadinanza, hanno operato personale comunale, della Asl Lanciano Vasto Chieti, volontari e protezione civile.

La campagna di screening nelle scuole, che già aveva interessato l'istituto Mattioli-D'Acquisto di San Salvo [LEGGI], domani sarà attivata all'ITE Spataro di Gissi. Inoltre, in occasione dello screening di massa a Vasto, nella mattinata di sabato 13 febbraio saranno riservate corsie preferenziali a studenti e personale scolastico nella sede del PalaBCC [LEGGI].