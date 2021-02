Nel weekend screening di massa a Vasto: attive le postazioni al PalaBCC e al San Francesco

Prosegue sabato 13 e domenica 14 febbraio, dalle 8.30 alle 19.30, la campagna di screening per il Coronavirus a Vasto. Saranno solo due le postazioni attive dove i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente al tampone rapido: il PalaBCC di via dei Conti Ricci e l'auditorium dell'istituto San Francesco a Vasto Marina. "Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia: possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio", spiega in una nota l'amministrazione comunale.

Sabato 13 febbraio, dalle ore 8:30 alle 14:00, sarà riservato un ingresso (il numero 2, lato Istituto Tecnico Commerciale) al personale scolastico ed alunni che vorranno sottoporsi al test rapido Covid -19 presso il Palazzetto dello Sport. "Si precisa che, nella mattina del 13 ferbbraio, saranno presenti anche alcuni pediatri per effettuare i tamponi, pertanto si chiede di sensibilizzare anche i ragazzi più piccoli (dai 6 anni i su) a partecipare al test insieme ad un accompagnatore", si legge nella nota dell'amministrazione comunale.

Per i minorenni che si sottoporanno al test rapido si ricorda che:

1- Le famiglie dovranno compilare la modulistica allegata.

2- Il modulo va compilato a nome del ragazzo (persona da testare) che si sottoporrà al test volontario. Sul modulo, il genitore dovrà apporre n. 3 firme [SCARICA].

3- Lo stesso modulo dovrà essere tassativamente portato dal ragazzo, unitamente alla tessera sanitaria, la mattina del 13/02/2021 per accedere alle operazioni di screening.

4- In caso di positività, entro 30 minuti dal risultato, il genitore verrà contattato dal personale medico presente che provvederà a fornire le opportune indicazioni.

5- La ASL provvederà all'invio del SMS anche in caso di negatività, tuttavia la ricezione o meno dello stesso non deve suscitare alcuna preoccupazione, in quanto, come detto nel precedente punto, i positivi verranno contattati direttamente ed immediatamente via telefono.

Si chiede la massima partecipazione al fine di circoscrivere la diffusione del virus, tuttavia l'adesione è volontaria.

NON possono fare il tampone:

- Persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19;

- Persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo;

- Persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi;

- Persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario;

- Persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare;

- Persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali;

- Bambini minori di 6 anni;

- Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

- Sarà necessario presentare la tessera sanitaria, un documento di identità e il modello di accettazione già compilato scaricabile [CLICCA QUI]