Amazon, stamattina l’ultima firma: i terreni agricoli lasciano il posto all’insediamento logistico

Ultimo passaggio stamattina per l'insediamento Amazon di San Salvo. L'Agenzia Regionale delle Attività Produttive e la Engineering 2K (la società che ha acquistato il sito e realizzerà la struttura) hanno stipulato la convenzione per ulteriori 5 ettari di terreni privati da aggiungere agli attuali 10.

L'area occupata complessiva (tra edificio principale, parcheggi, piazzali, zone verdi, aree di rispetto ecc.) sarà di 256mila metri quadri e oltre a quella dell'ormai ex autoporto, sono compresi diversi appezzamenti agricoli, il più esteso è quello della fascia tra il sito individuato e l'autostrada A14. Da qualche settimana, gli ex proprietari dei terreni stanno eliminando le colture presenti, in gran parte alberi di olivo. Gli appezzamenti acquistati dalla Engineering 2K si estendono fino a ridosso di viale Germania, il che fa pensare che, una volta ultimato, l'insediamento avrà un ingresso anche dalla zona industriale (magari riservato ai dipendenti).

"Il nuovo polo logistico che sorgerà a San Salvo – dice l'ex assessore Mauro Febbo – punta ad essere volano strategico per lo sviluppo imprenditoriale e infrastrutturale del territorio. Senza ombra di dubbio siamo davanti ad un investimento che ridisegna lo sviluppo economico dell'intera area del Vastese e per questo motivo tutti gli enti interessati devono svolgere bene il proprio compito e ruolo di competenza. Tutti sappiamo che viviamo un periodo di crisi ed incerto e il nuovo polo che sorgerà a San Salvo è l'unica certezza che la Regione Abruzzo porterà a termine al fine di far sviluppare il tessuto produttivo".

L'ultimazione dei lavori relativi ed il collaudo delle opere di insediamento è previsto al massimo entro due anni mentre l'entrata in attività dello stabilimento entro i sei mesi successivi. I numeri occupazionali previsti parlano di 2.500 occupati e, una volta a regime, 3.100 tra diretti e indiretti.

"La conclusione dell’iter Arap/E2K – aggiunge il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca – è il risultato dell'impegno della squadra regionale, dell’amministrazione comunale di San Salvo del sostegno di tutte le amministrazioni comunali del Vastese. È stato un lavoro complesso nel supportare e condividere le ragioni logistiche per le quali il nuovo insediamento operativo fosse collocato proprio in quel sito a servizio delle attività di Amazon per tutto il centro sud d’Italia".