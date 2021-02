Vasto, ripartono le attività di Informagiovani: lo sportello riapre al pubblico

Lo Sportello InformaGiovani del Comune di Vasto riapre le porte al pubblico, nel rispetto della normativa anticovid. Promosso dall'assessorato alle Politiche Giovanili, lo sportello è gestito, dal mese di ottobre 2019, dall'associazione Let's Keep Learning di cui è presidente Claudia di Foglio.

"Continuiamo l'esperienza di questo servizio - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l'assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - che offre a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni, una consulenza nella scelta del proprio percorso formativo e professionale, oltre che informazioni sulle opportunità di studio, formazione, lavoro, stage e volontariato, in Italia e all'estero. È un servizio completamente gratuito e particolarmente strategico in questo periodo di crisi lavorativa e di possibile perdita di punti di riferimento per i nostri giovani".

Gli operatori, Francesco Pomponio e Carlo Pedace, saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30 nel Centro Culturale Enrico Berlinguer, in Via Anelli 71, sede anche della Consulta Giovanile e del Progetto Giovani.

"Auspichiamo – sottolineano il primo cittadino e l'assessora - che, dopo un lungo periodo di pausa dovuto all'emergenza Covid, lo Sportello InformaGiovani ed il Centro Culturale Berlinguer possano tornare ad essere un vero centro di aggregazione giovanile e catalizzatori di iniziative per le nuove generazioni della nostra città e del territorio vastese. Proprio in questi giorni si stanno svolgendo degli incontri sull'orientamento allo studio e al lavoro, sul funzionamento di Garanzia Giovani, sull'educazione all'imprenditorialità e sull'Erasmus+, e degli incontri di conversazione in inglese, i cosiddetti English Coffee".

Per informazioni:

Telefono: 328 7486704 – 335 8084201

email: informagiovani@comune.vasto.ch.it

Sito web: www.informagiovanivasto.it

Facebook: informagiovanivasto2020

Instagram: informagiovanivasto