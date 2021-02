Il centro storico: bello come un presepe ma vuoto. E non solo a causa della pandemia

Di cosa parliamo - Nell'anno delle elezioni comunali, inizia oggi il viaggio di Zonalocale nei quartieri della città tra cose da fare e cose fatte, aspettative e necessità dei cittadini. Cominciamo dalla Vasto antica.

VASTO - Il cuore della città pulsa a ritmo rallentato. E non solo a causa dell'emergenza Covid che tiene le persone a distanza l'una dall'altra. La città antica non può essere unicamente un luogo di ritrovo nei fine settimana. A Vasto sta diventando proprio questo ed è un trend in corso ormai da anni. Basta cercare in archivio.

Dodici anni fa - "Ormai ci abitano solo 2mila 500 persone", diceva nel 2009 l'allora sindaco, Luciano Lapenna, nell'anno in cui fu presentato il Piano Cervellati, il programma di recupero del centro storico. Dodici anni dopo, complici le ristrettezze economiche iniziate nel 2008, l'obiettivo di far rinascere il centro non è stato raggiunto.

Il presepe vuoto - Edifici vecchi, mancanza di parcheggio sotto casa. Negli anni scorsi anche molti raid dei ladri, mentre non sono mai terminati quelli dei vandali. Motivi che spingono famiglie e single a cercare casa altrove. Tra locali, negozi e b&b, il borgo antico di ripopola solo d'estate, a luglio e agosto, e di sabato e domenica. Bello come un presepe, ma vuoto per il resto dell'anno.

"Manca il tessuto sociale, che ha cominciato a disgregarsi dopo la frana del '56 e il trasferimento delle famiglie nelle prime case popolari", spiega l'architetto Francescopaolo D'Adamo, che nella città a antica ci vive. "Qui bisogna riportare i servizi, altrimenti nessuno verrà ad abitarci. Servono agevolazioni per chi apre negozi. Non serve un piano edilizio, quello che ci vuole è un piano particolareggiato, perché il centro va reso sano rivedendo le norme igienico-sanitarie e vivibile attraverso il restauro filologico degli edifici eliminando tutti gli orpelli: basta con bidoni dell'immondizia, cavi e arredo urbano messi dove capita. Vasto deve mantenere le sue peculiarità e la sua storia. Il centro storico è un luogo adatto sia ai giovani sia agli anziani, che però devono apprezzarlo così com'è, senza sopraelevare gli edifici".

Patrimonio immenso - Erano appena iniziati gli anni Novanta. Smontata l'impalcatura, la facciata di Palazzo d'Avalos, appena ritinteggiata, faceva discutere. Quella fu l'ultima tinteggiatura. Un solo lato su quattro. Dopo trent'anni, gli esterni e il cortile rimangono un biglietto da visita decadente dell'edificio più importante della città. Va meglio all'interno: recuperati gli ambienti che ospitano museo, pinacoteca, stanza della musica e camere usate per la mostra dedicata a Filippo Palizzi nel 2018, l'anno del bicentenario della nascita del geniale artista vastese. Ma il patrimonio da restaurare è ancora immenso. Chissà se nel tanto atteso Recovery plan nazionale ci sarà spazio per i fondi destinati a ridare smalto a monumenti e palazzi storici.

Intanto, di fatto, un adeguato percorso archeologico ancora non c'è: la vetrata dei resti romani di piazza Rossetti costantemente appannata dalla condensa, la passerella tra i resti romani di via Adriatica mai ultimata, né aperta dalla Soprintendenza. Proprio via Adriatica, dove quegli ultimi cinquanta metri di balconata non sono più stati ristrutturati e consolidati dopo i lavori del 2008. Di fronte, però, si apre uno spiraglio per la riapertura dell'arena alle Grazie (che verrà intitolata a Ennio Morricone), chiusa da tre anni. Ad agosto approvato dalla Giunta il progetto di ristrutturazione, redatto dall'ingegner Federico Lucci. Da rimettere a norma, con una spesa di 245mila euro, pilastri, travi, gradoni, spogliatoi e impianto antincendio.

La sfida - Questo è l'anno delle elezioni comunali. Quattro le sezioni in cui votano i residenti della città antica: 1, 2, 18 e 19. I risultati del 2016 diedero in questi seggi una prevalenza al centrodestra e a Massimo Desiati. Il risultato complessivo fu diverso: prevalsero, per 123 voti su 19mila 835, Francesco Menna e il centrosinistra. Ora si apre una nuova sfida. Menna cerca il secondo mandato, mentre a destra si fatica a trovare la quadra sul competitor. Gli sfidanti già non sono pochi: Dina Carinci (Movimento 5 Stelle), Alessandra Notaro (La Buona Stagione), Angela Pennetta (L'Arcobaleno) e Orlando Palmer (Movimento iustitia nova). Tra i capitoli dei programmi elettorali, quello sul centro storico dovrà essere uno dei più dettagliati.