È morto l’ex presidente del Senato Franco Marini

È morto a 87 anni l'abruzzese Franco Marini, ex presidente del Senato e segretario generale della Cisl. Marini era stato ricoverato per alcuni giorni, all'inizio del mese di gennaio, al "San Camillo de Lellis" di Rieti a causa del Covid-19. Attualmente si trovava in un'altra struttura sanitaria, Villa Mafalda, per i postumi della malattia.

Abruzzese di San Pio delle Camere (L'Aquila), ma residente da anni nel Reatino, Marini è stato segretario generale della Cisl dal 1985 al 1992, poi parlamentare dal 1992 al 2013, più volte eletto in Abruzzo. Ministro del Lavoro nell'ultimo governo Andreotti, dopo lo scioglimento della Democrazia Cristiana si è schierato col centrosinistra, aderendo al Partito Popolare Italiano, poi confluito nella Margherita, quindi nel Partito Democratico.

Presidente del Senato dal 2006 al 2008, per lui nel 2013 il Pd aveva ipotizzato la candidatura alla presidenza della Repubblica, ma il risultato deludente dei dem, terzi in Abruzzo al Senato, non aveva fatto scattare il seggio necessario alla rielezione.

"L’Abruzzo perde una delle sue figure più autorevoli e rispettate. A nome mio e della giunta regionale esprimo il cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista che ha svolto la sua attività raggiungendo i massimi livelli istituzionali prestando sempre particolare attenzione alla sua terra d'origine", è il commento del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.