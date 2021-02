Dolore a San Salvo per la scomparsa di Ferdinando Salvatore

È morto per un malore improvviso Ferdinando Salvatore, imprenditore sansalvese noto per la gestione della pizzeria al taglio "San Nicola" in via Istonia, a pochi passi dalla villa comunale. Salvatore aveva festeggiato da poco i 61 anni.

La notizia sta suscitando molto dolore in città dove l'attività del 61enne era molto conosciuta.

Un nuovo lutto colpisce San Salvo che nelle scorse settimane ha salutato gli imprenditori Nicola D'Addario e Vitale Raspa scomparsi a causa del Covid-19.