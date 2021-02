Posti Covid finiti in terapia intensiva: paziente proveniente dal Molise trasferito a Giulianova

In terapia intensiva Covid non ci sono più posti, mentre in area medica ne rimane uno solo. All'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto sono quasi tutti occupati i letti dedicati alla cura dei contagiati da Sars-CoV-2. Ieri dal Molise era arrivato un paziente grave. Le sue condizioni oggi hanno reso necessaria la terapia intensiva, ma a Vasto i quattro posti dedicati ai casi più gravi di coronavirus sono tutti occupati. Per questo, è stato necessario il trasferimento a Giulianova.

Se il reparto di terapia intensiva Covid è saturo, quello di malattie infettive lo è quasi: occupati 13 dei 14 letti totali. Di recente sono aumentati i casi che non possono essere curati a casa.

Due giorni fa il direttore generale della Asl provinciale, Thomas Schael, aveva lanciato l'allarme perché al Santissima Annunziata di Chieti non c'era più posto, tant'è che un paziente era stato trasferito a L'Aquila.