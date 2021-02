Screening, seconda giornata di test. In un’ora e mezza accertati 6 casi

Ore 11.50 - "Informiamo la cittadinanza che la piattaforma della Asl oggi opera regolarmente, pertanto tutti coloro che si sottoporranno volontariamente al tampone rapido gratuito, riceveranno un messaggio con l'esito negativo o positivo del test. Le persone che avranno esito positivo del tampone, entro un’ora dall’esecuzione del test, riceveranno oltre al messaggio anche una telefonata dalla Asl, che provvederà ad avviarli al drive-in per poter effettuare il tampone molecolare". A comunicarlo è il Comune di Vasto.

C'è anche il numero verde della Asl, in caso non si ricevano comunicazioni.

Ore 10.10 - Nel giro di un'ora e mezza, sono stati diagnosticati altri 6 casi di Covid-19. "Invito i cittadini a fare il tampone, in modo da consentire la diagnosi dei casi asintomatici e contenere così la diffusione del virus", è l'appello del sindaco, Francesco Menna.

Riaprono le postazioni - Seconda giornata di screening di massa a Vasto e in altri Comuni della provincia. Da questa mattina alle 8.30 è possibile sottoporsi gratuitamente a tampone rapido a Chieti, Lanciano, Casalbordino, Civitella Messer Raimondo, Fossacesia, Lentella, Monteodorisio, Palmoli, Roccamontepiano, Roccascalegna, Tollo, Torrevecchia e Vasto.

Nella prima giornata, ieri, sabato 6 febbraio, sono stati 2241 i cittadini che hanno raggiunto le quattro sedi, PalaBCC, Palestra ex Salesiani, Auditorium San Paolo e Auditorium San Francesco a Vasto Marina per sottoporsi a tampone. Sei le persone risultate positive. Ci sono state delle criticità legate ai sistemi informatici, come era accaduto nello scorso weekend in altre località della provincia. Per questo è stato necessario provvedere a delle modifiche nella gestione dello screening.

"Informiamo la cittadinanza che tutti coloro che si sottoporranno volontariamente al tampone rapido gratuito, saranno registrati regolarmente - spiega il Comune di Vasto -. Solo coloro che avranno esito positivo del tampone, entro un’ora dall’esecuzione del test, riceveranno un messaggio e saranno chiamati dalla Asl, che provvederà ad avviarli al drive-in per poter effettuare il tampone molecolare". Questa mattina è operativo anche il drive-through in via don Lorenzo Milani.

"Ieri, nel primo giorno dello screening, la piattaforma della Asl, in molti Comuni insieme a Vasto, ha avuto diversi problemi e i messaggi che avrebbero dovuto comunicare l’esito positivo o negativo dei tamponi non sono stati ricevuti da tutti. Pertanto da oggi si procederà ad informare solo coloro che risulteranno positivi. Nessun messaggio sarà ricevuto da chi ha avuto esito negativo del tampone".

Il sindaco Francesco Menna, in apertura della seconda giornata di test, ha voluto "ringraziare i volontari sanitari e non sanitari che donano giornate intere gratuitamente e le parrocchie che hanno messo a disposizione i plessi. Invito a fare lo screening per il nostro bene e per il bene della nostra città".

LE REGOLE PER PARTECIPARE

I cittadini dovranno recarsi muniti di carta d'identità, tessera sanitaria e modulo di adesione compilato [SCARICA]. Sarà da consegnare agli operatori solo al seconda pagina del modulo. Chi avesse difficoltà nella compilazione troverà il modulo sul posto.

Potranno partecipare allo screening tutti i cittadini con più di 6 anni (i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori).

NON potrà partecipare:

- Chi ha sintomi che indichino una infezione Covid-19

- Chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo

- Chi è risultato positivo negli ultimi tre mesi

- Chi ha già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare

- I minori di 6 anni

- Chi è ricoverato in una struttura sanitaria

- Operatori sanitari che sono sottoposti a screening della ASL