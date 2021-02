Pennetta: "Fare subito gli screening nelle scuole per prevenire il rischio Covid"

Uno screening a tappeto nelle scuole di Vasto. Lo chiede Angela Pennetta, presidente del comitato civico L'Arcobaleno. "Sia il personale Ata che gli insegnanti sono allarmati e preoccupati per il numero crescente di positivi che ovviamente determinano un aumento di positivi nelle famiglie degli studenti e del personale scolastico. Si chiedono come mai a San Salvo siano stati fatti all'interno delle scuole e a Vasto no", afferma la candidata sindaca del movimento politico da lei fondato.

Angela Pennetta racconta di forti preoccupazioni tra i referenti Covid-19 dei plessi scolastici, "perché, se è vero che tutti possono recarsi oggi e domani a fare i tamponi nelle sedi preposte, come fanno loro a sapere se gli alunni iscritti nelle rispettive scuole hanno fatto o meno i tamponi? I contatti all'interno delle scuole sono prolungati e ravvicinati", quindi l'appello a prevenire il rischio.