La Vastese vince a Porto Sant’Elpidio: decide Martiniello su rigore

Successo in trasferta della Vastese che, con il rigore messo a segno da Martiniello allo scadere, batte il Porto Sant'Elpidio ultimo in classifica. Per i biancorossi, rinvigoriti dalla cura D'Adderio, la prima vittoria fuori casa della stagione è il sesto risultato utile consecutivo.

Non è stata però semplice la partita dei vastesi in casa dei marchigiani che, nonostante la deficitaria posizione in classifica, hanno dato vita a una buona prestazione, soprattutto in fase difensiva. La Vastese ci ha provato per novanta minuti, trovando poi quasi allo scadere il calcio di rigore, concesso per fallo di mano in area, che Martiniello ha realizzato con freddezza. Tre punti pesanti, che fanno avanzare ancora i biancorossi che ora stazionano a metà classifica nel girone F di serie D. Domenica prossima si torna in campo all'Aragona per la sfida con la Recanatese.

La 16ª giornata

Aprilia - Montegiorgio 2-1

Porto Sant’Elpidio - Vastese 0-1

Atl.Terme Fiuggi - Campobasso 1-2

O.Agnonese - Castelfidardo 0-2

Pineto - Matese - rinv

Real Giulianova - SN Notaresco 0-2

Recanatese - Vastogirardi 2-2

Rieti - Castelnuovo Vomano 3-4

Tolentino - Cynthialbalonga 0-1