Da lunedì didattica a distanza per l’Istituto Comprensivo 1: "Provvedimento precauzionale"

Da domani, lunedì 8 febbraio, tutte le classi dell'Istituto comprensivo 1 di Vasto passeranno alla didattica a distanza. Il provvedimento è stato preso "in via cautelativa" dalla dirigente scolastica Sandra Di Gregorio unitamente al sindaco Francesco Menna.

Lezioni da casa, quindi, per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria Spataro e della scuola secondaria Paolucci. Dalla scorsa settimana erano già in DAD due classi ospitate in quest'anno scolastico nei locali dell'istituto Gabrielini. Per tutte le nove classi del plesso era previsto l'avvio della didattica a distanza da domani. Ora, questo nuovo provvedimento, ha esteso a tutto il Comprensivo l'avvio della DAD.

"È un provvedimento cautelativo per la sicurezza degli alunni, delle famiglie, del personale della scuola e per la tutela e salute della collettività".

Nei giorni scorsi si sono registrati alcuni casi di positività tra gli alunni del Comprensivo. "Non sono tanti - spiega la dirigente - ma sono diffusi tra più classi". Due anche i contagi tra il personale. "Non c'è un'emergenza - sottolinea Sandra Di Gregorio - ma abbiamo ritenuto opportuno prendere questo provvedimento come misura precauzionale. La situazione è sotto controllo e monitorata dalla ASl che procede alla mappatura, al tracciamento e alle relative quarantene di eventuali positivi".

Nei prossimi giorni sono annunciate altre comunicazioni circa la durata del provvedimento.