Argini è il nuovo brano di Bonanza, Davide Alfieri: "Un testo che rispecchia questo momento"

È Argini [ASCOLTA] il nuovo singolo di Davide Alfieri inciso per il progetto Bonanza che arriva due anni dopo Stamm' a sentì [ASCOLTA]. Due canzoni scritte da Teodoro "Ted" Vinciguerra che, per il suo primo disco, Terra May Day, uscito nell'estate del 2019 [LEGGI], ha coinvolto diversi artisti del territorio che hanno dato voce ai suoi testi.

"Argini è una canzone che, quando Ted me l'ha fatta ascoltare, mi ha subito coinvolto - racconta Davide Alfieri -. Un testo scritto tanto tempo fa ma che risulta davvero attuale, mi ci sono ritrovato". Con il progetto Bonanza, Alfieri ha la possibilità di vivere la dimensione artistica senza ansie e senza pressioni. "Il brano è pubblicato per Cazzimma Dischi, etichetta creata da Fabio Falcone e Simone Zaccagna. Abbiamo la possibilità di fare le cose che ci piacciono nei tempi che decidiamo noi. Anche in questo caso è stato così, in estate siamo andati nel Loft Studio di Fabrizio Ranucci, che ha arrangiato e prodotto il brano, e lo abbiamo registrato. Poi abbiamo scelto il momento che ci sembrava giusto per pubblicarlo". Una passione per la musica condivisa con suo fratello Stefano, Stalf - avevamo chiacchierato con lui in una delle nostre Mezz'ora con... [GUARDA] - che lo supporta nelle produzioni artistiche e sui social.

A qualche giorno dalla pubblicazione di Argini abbiamo incontrato Davide Alfieri per ripercorrere un po' le tappe del suo lungo percorso musicale affrontato su più fronti, sul palco o dietro le quinte, nelle produzioni dei concerti di tanti artisti. E Davide Alfieri, parlando della scena musicale del territorio, confida anche un suo desiderio: "Vedere insieme su un palco tutti i bravi artisti della nostra zona in un bell'evento".