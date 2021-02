Mense scolastiche, istituita la nuova Commissione: valuterà il servizio e segnalerà le criticità

Si è costituita nei giorni scorsi la nuova Commissione Mensa. L'organismo di monitoraggio e controllo della ristorazione scolastica è stato istituito alla presenza del sindaco di Vasto, Francesco Menna, dell'assessora alle Politiche scolastiche, Anna Bosco e della nuova società incaricata della gestione A.T.I. "EP SPA – Sagifi Spa".

All'esito del confronto tra amministrazione, genitori e insegnanti sono state raccolte le osservazioni presentate in questi giorni. In particolare i suggerimenti hanno riguardato le migliorie sul menù e le modalità di segnalazione al Comune di eventuali criticità.

"L'amministrazione si è impegnata a fornire da qui a breve - dichiarano il sindaco Menna e l'assessora Bosco - l'elenco di tutti i prodotti utilizzati a mensa, con la descrizione esatta della tipologia, della provenienza e della qualità. Ricordiamo che le percentuali di biologico sono state incrementate al 70% rispetto al 35% del precedente anno. A ciò si aggiungono i prodotti IGP, DOP e a chilometro zero arrivando quasi al 90% di prodotti di alta qualità. L'ufficio scuola sta raccogliendo le ultime iscrizioni sulla nuova piattaforma e, una volta conclusa la registrazione dei dati, verrà abilitata una app che consentirà ai genitori di ricevere notizie in tempo reale, e di gestire le presenze e assenze".

"Cambieranno le modalità di pagamento - spiegano gli amministratori - che saranno anche telematiche. A breve sarà aperta la cucina della scuola dell'infanzia San Lorenzo per cui i pasti non saranno più veicolati, ma preparati in sede. È inoltre prevista attività di educazione alimentare con l'ausilio dei docenti".